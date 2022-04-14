Кулеба про скандал зі Штайнмаєром: врегулюють дипломатичними каналами

Скандальна ситуація з нібито відмовою президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайеру у візиті в Україну буде врегульована дипломатичними каналами. Вона не вплине на відносини між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Ми не зацікавлені в ескалації, в загостренні двосторонніх відносин. Тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами. І ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде", - сказав він.
За його словами, Україна поважає інститут федерального президента Німеччини, а сам скандал став можливий тільки через витік неперевіреної інформації в німецькі ЗМІ.
Нагадаємо, на цьому тижні німецький таблоїд Bild опублікував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не захотів бачити Штайнмаєра серед учасників іноземних делегацій високого рівня, які в останні дні часто відвідують Київ.
Сам федеральний президент підтвердив, що Київ порахував його візит небажаним через багаторічну проросійську політику.
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