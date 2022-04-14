ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о скандале со Штайнмайером: урегулируют по дипломатическим каналам

Новина українською →
Киев, Четверг 14 апреля 2022 15:54
Кулеба о скандале со Штайнмайером: урегулируют по дипломатическим каналам Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Скандальная ситуация с якобы отказом президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите в Украину будет урегулирована по дипломатическим каналам. Она не повлияет на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы не заинтересованы в эскалации, в обострении двусторонних отношений. Поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого ущерба для украинско-немецких отношений не будет", - сказал он.

По его словам, Украина уважает институт федерального президента Германии, а сам скандал стал возможен только из-за утечки непроверенной информации в немецкие СМИ.

Напомним, на этой неделе немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел видеть Штайнмайера среди участников иностранных делегаций высокого уровня, которые в последние дни часто посещают Киев.

Сам федеральный президент подтвердил, что Киев посчитал его визит нежелательным из-за многолетней пророссийской политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штайнмайер Дмитрий Кулеба
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине