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Кулеба про скандал зі Штайнмаєром: врегулюють дипломатичними каналами

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 15:54
Кулеба про скандал зі Штайнмаєром: врегулюють дипломатичними каналами Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Скандальна ситуація з нібито відмовою президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайеру у візиті в Україну буде врегульована дипломатичними каналами. Вона не вплине на відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми не зацікавлені в ескалації, в загостренні двосторонніх відносин. Тому я переконаний, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами. І ніякої шкоди для українсько-німецьких відносин не буде", - сказав він.

За його словами, Україна поважає інститут федерального президента Німеччини, а сам скандал став можливий тільки через витік неперевіреної інформації в німецькі ЗМІ.

Нагадаємо, на цьому тижні німецький таблоїд Bild опублікував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не захотів бачити Штайнмаєра серед учасників іноземних делегацій високого рівня, які в останні дні часто відвідують Київ.

Сам федеральний президент підтвердив, що Київ порахував його візит небажаним через багаторічну проросійську політику.

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Штайнмаєр Дмитро Кулеба
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