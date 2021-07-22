UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба и Сийярто вылетели на Донбасс

Автор: РБК-Украина

Глава министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, отправился на Донбасс. Его сопровождает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Это впервые с начала российской агрессии против Украины в 2014 году председатель Комитета министров Совета Европы посетит зону Операции объединенных сил в Луганской области", - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что министры поедут на линию разграничения на Донбассе, где ознакомятся с усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

РБК-Украина писало, что Кулеба и Сийярто уже провели встречу в Киеве, по результатам которой достигли ряд соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассДмитрий Кулеба