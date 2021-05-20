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Кулеба: если "Северный поток-2" реализуют, это будет поражение дипломатии США

Автор: Андрей Василюк

Официальная позиция США по российскому проекту "Северный поток-2", несмотря на возможную отмену санкций, остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто в менее конфликтный способ", - отметил Кулеба, комментируя информацию о возможной отмене санкций США против "Северного потока-2".

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, 18 мая портал Axios написал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, которые участвуют в "Северном потоке-2". Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

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