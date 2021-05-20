Кулеба: если "Северный поток-2" реализуют, это будет поражение дипломатии США

Официальная позиция США по российскому проекту "Северный поток-2", несмотря на возможную отмену санкций , остается неизменной - он является ненужным для Европы. Поэтому его реализация будет означать поражение американской дипломатии.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект - просто в менее конфликтный способ", - отметил Кулеба, комментируя информацию о возможной отмене санкций США против "Северного потока-2".

Он допустил, что, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

"Но если это проект (Северный поток-2 - ред.) таки будет реализован, то тогда получается, что это будет поражение американской дипломатии", - подчеркнул министр иностранных дел.