Кулеба о "Северном потоке-2": российские миллиарды на подрыв Украины

"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что Украина будет последовательно защищать энергетическую независимость Европы от России.