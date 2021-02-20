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Кулеба про "Північний потік-2": російські мільярди на підрив України

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2", хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль і надалі викидає мільярди. Це доводить, що мова йде не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що Україна буде послідовно захищати енергетичну незалежність Європи від Росії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що завершення "Північного потоку-2" залишається пріоритетом Берліна. Зазначимо, через нього український бюджет може втратити мільярди доларів, які отримує від транзиту газу в ЄС.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, "Північний потік-2" планують завершити до дня Росії - 12 червня. Українська сторона стверджує, що заради цього компанія-оператор нібито нехтує технологічними процедурами.

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Новини України Російська ФедераціяДмитро КулебаСеверный поток-2
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