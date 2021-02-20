Кулеба про "Північний потік-2": російські мільярди на підрив України

Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2" , хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль і надалі викидає мільярди. Це доводить, що мова йде не про газ, а про підрив безпеки України, Європи та євроатлантичної єдності", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що Україна буде послідовно захищати енергетичну незалежність Європи від Росії.