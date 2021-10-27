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Кулеба о "Северном потоке-2": попросим Германию не принимать решения наспех

Автор: Илона Свиридова

Украина намерена работать с Германией над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех. В целом Киев разочарован вчерашним решением немецкого Министерства экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы опечалены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу… И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались наспех, без тщательного анализа и выводов", - отметил он.

По его словам, в вопросе сертификации ключевой является не позиция немецкого регулятора, а Европейской комиссии.

Напомним, Министерство экономики Германии направило регулятору заключение, в котором заявляет об отсутствие рисков в связи с сертификацией "Северного потока-2".

"Нафтогаз" уже заявил, что немецкое министерство не обсуждало сертификацию с украинской стороной.

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ГерманияДмитрий КулебаСеверный поток-2