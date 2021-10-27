Кулеба про "Північний потік-2": попросимо Німеччину не приймати рішення похапцем

Україна має намір працювати з Німеччиною над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися похапцем. Загалом Київ розчарований вчорашнім рішенням німецького Міністерства економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Що стосується рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання... І ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, ми будемо просити їх і працювати з ними над тим, щоб рішення по "Північному потоку-2" не приймалися похапцем, без ретельного аналізу і висновків", - зазначив він.

За його словами, в питанні сертифікації ключовою є не позиція німецького регулятора, а Європейської комісії.