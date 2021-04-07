UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба: сегодняшние провокации РФ - самые серьезные со времени атаки в Керченском проливе

Автор: Андрей Василюк

Сегодняшние провокации России с перемещением войск к границам с Украиной и обострением ситуации на востоке являются самыми серьезными со времени нападения на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. При этом сегодняшняя угроза со стороны России является более опасной.

Такую оценку текущей ситуации озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Liberation.

"Это самые серьезные провокации, что наблюдались после нападения на наших моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Но это столкновение между катерами ВМС Украины и российскими судами произошло в очень локализованном месте. Сегодня угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию еще более опасной", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что сейчас наблюдается большое военное развертывание ВС РФ в трех направлениях: на северо-восточной границе, на востоке, где сейчас ведется война, а также в Крыму.

"Это всеобъемлющий план действий, и мы должны сохранять бдительность на всех возможных фронтах", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, ситуация на востоке Украины и вблизи украинско-российской границы в последние недели значительно обострилась. Перемирие фактически закончилось, а РФ перебрасывает свои войска ближе к Украине. 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Лишь за вчера в зоне операции О'объединенных сил погибли двое украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины агрессия РФ
Читайте также
Это сигнал Украине и Западу: Кулеба объяснил эскалацию агрессии со стороны России
Украина должна быть готова к расширению российской агрессии, - Кравчук
Украинская разведка идентифицировала еще двух военных преступников РФ
Прогноз погоды