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Кулеба: сьогоднішні провокації Росії - найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці

Автор: Андрій Василюк

Сьогоднішні провокації Росії із переміщенням військ до кордонів з Україною та загостренням ситуації на сході є найсерйознішими з часу нападу на українських моряків в Керченській протоці в листопаді 2018 року. При цьому сьогоднішня загроза з боку Росії є небезпечнішою.

Таку оцінку поточної ситуації озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню Liberation.

"Це найсерйозніші провокації, що спостерігались після нападу на наших моряків в Керченській протоці у листопаді 2018 року. Але це зіткнення між катерами ВМС України та російськими суднами сталося в дуже локалізованому місці. Сьогодні загроза охоплює майже весь кордон між Україною та Росією, що робить ситуацію ще більш небезпечною", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що зараз спостерігається велике військове розгортання ЗС РФ у трьох напрямках: на північно-східному кордоні, на сході, де зараз ведеться війна, а також в Криму.

"Це всеосяжний план дій, і ми повинні зберігати пильність на всіх можливих фронтах", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Лише за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.

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Новини України агресія РФ
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