Кулеба: сьогоднішні провокації Росії - найсерйозніші з часу атаки в Керченській протоці

Сьогоднішні провокації Росії із переміщенням військ до кордонів з Україною та загостренням ситуації на сході є найсерйознішими з часу нападу на українських моряків в Керченській протоці в листопаді 2018 року. При цьому сьогоднішня загроза з боку Росії є небезпечнішою.

"Це найсерйозніші провокації, що спостерігались після нападу на наших моряків в Керченській протоці у листопаді 2018 року. Але це зіткнення між катерами ВМС України та російськими суднами сталося в дуже локалізованому місці. Сьогодні загроза охоплює майже весь кордон між Україною та Росією, що робить ситуацію ще більш небезпечною", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що зараз спостерігається велике військове розгортання ЗС РФ у трьох напрямках: на північно-східному кордоні, на сході, де зараз ведеться війна, а також в Криму.

"Це всеосяжний план дій, і ми повинні зберігати пильність на всіх можливих фронтах", - наголосив Кулеба.