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В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет для эвакуации, - МИД

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Кабул, Вторник 24 августа 2021 01:51
В Кабуле вооруженные люди захватили украинский самолет для эвакуации, - МИД Фото: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев из аэропорта Кабула. В частности он сообщил, что украинский самолет "захватили другие люди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радио".

По его словам, неизвестные были вооружены, в том числе огнестрельным оружием.

"Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинский. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Он отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины планирует эвакуировать украинцев, которые находятся в Афганистане, поближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадания на территорию военного сектора аэропорта. Однако эвакуация граждан Украины из аэропорта Кабула проходит очень сложно.

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