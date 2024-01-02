Кулеба розповів, коли Захід розпочне конфіскацію активів РФ на користь України

Міністр розповів, що у питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі. При цьому Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України.

"Тепер ми на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто, мають бути створені єдині правила для країн ЄС та G7", - уточнив Кулеба.

За його словами, з початку 2023 року Україна активно стимулювала партнерів, щоб вони прискорили роботу над цим питанням. Це буде одне з ключових питань цього року.

Глава МЗС пояснив, що третя стадія - передача російських активів Україні - розпочнеться, коли таку правову рамку буде схвалено.

При цьому у міністра поцікавилися, коли саме почнеться конфіскація активів РФ на користь України.

"Це 2024 рік. Скажу так, коли приймуть, тоді і запрацює. Восени минулого року ми були далеко від прийняття цієї рамки, а зараз на рівні G7 і ЄС обговорюється схвалення конкретних норм. Ми наблизилися до створення цього правового регулювання для передачі російських активів", - відповів Куліба.

Конфіскація активів РФ

Варто зауважити, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Заходу заморозили активи країни-агресора. При цьому передавати їх наразі не почали. Для цього необхідно розробити правові підстави.

Раніше стало відомо, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України.

Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення російських окупантів в Україну, повідомляє Financial Times.