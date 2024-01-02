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Кулеба рассказал, когда Запад начнет конфискацию активов РФ в пользу Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада, вероятно, уже в 2024 году начнут конфискацию российских активов в пользу Украины. Для этого они должны создать единые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Министр рассказал, что в вопросе конфискации активов есть конкретные наработки в США и Евросоюзе. При этом Бельгия уже передала налоги с прибыли от российских активов на нужды Украины. 

"Теперь мы на второй фазе, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку. То есть должны быть созданы единые правила для стран ЕС и G7", - уточнил Кулеба. 

По его словам, с начала 2023 года Украина активно стимулировала партнеров, чтобы они ускорили работу над этим вопросом. Это будет один из ключевых вопросов в этом году. 

Глава МИД объяснил, что третья стадия - передача российских активов Украине - начнется, когда такая правовая рамка будет принята. 

При этом у министра поинтересовались, когда именно начнется конфискация активов РФ в пользу Украины. 

"Это 2024 год. Скажу так, когда примут, тогда и заработает. Осенью прошлого года мы были вдали от принятия этой рамки, а сейчас на уровне G7 и ЕС обсуждается одобрение конкретных норм. Мы вплотную приблизились к созданию этого правового регулирования для передачи российских активов", - ответил Кулеба. 

Конфискация активов РФ

Стоит заметить, что с начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора. При этом передавать их пока не начали. Для этого необходимо разработать правовые основания. 

Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины

Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения российских оккупантов в Украину, сообщает Financial Times.

 

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