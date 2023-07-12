Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16

Він зазначив, що передача Україні винищувачів F-16 пов'язана з дуже складними технічними моментами.

Кулеба повідомив, що тренування мають початися приблизно у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих літаків.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіку", - сказав він.

При цьому міністр зауважив, що необхідно готувати інженерів, техніків та відповідну інфраструктуру.

За його словами, існує багато нюансів, тому графік може зсуватися.

"Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсу - ред.) працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес", - додав він.

F-16 для України

Союзники заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори. При цьому українських пілотів будуть навчати й інші країни, зокрема, Британія та Франція.

Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що навчання на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. Пізніше він заявив, що графіку тренувальних місій ще немає, а деякі союзники з цим затягують.

При цьому вчора було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16, до якої увійшло 11 країн.

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