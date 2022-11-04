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Кулеба розповів про два види посередників між Україною та РФ

Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Про посередництво між Україною та Росією заявляють країни, які не хочуть допомагати Україні протидіяти агресії РФ. Другий тип посередників є рівновіддаленими чи рівнонаближеними і до України, і до РФ країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується заяв про посередництво. Ну ми чуємо їх з перших днів війни і вони мають зазвичай дві природи", - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, про це говорять ті країни, які не хочуть допомагати Україні протидіяти агресії РФ, прикриваючись мирним посередництвом. Це таке у них виправдання, щоб нічого не робити. Також є другий тип країн, а саме рівновіддалені чи рівнонаближені і до України, і до РФ, які намагаються такими заявами зберігати баланс.

"Але чим далі триває війна, чим більше злочинів вчиняє Росія, тим меншим стає цей простір для маневру на тему посередництва чи нейтральності. Бо зрештою треба обирати сторону", - додав міністр.

Нагадаємо, що король Бахрейну визвався бути черговим посередником між Україною та Росією.

Раніше повідомлялось, що президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Росія хоче "налаштувати мости та діалог" з Україною. Зеленський відповів, що це риторика для російської аудиторії та тих держав, які ще не ізолювались від РФ.

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія схиляє Україну до переговорів, проте висуває власні загарбницькі умови. Тому Україна не може сісти за стіл переговорів.

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