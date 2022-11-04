Кулеба рассказал о двух видах посредников между Украиной и РФ

О посредничестве между Украиной и Россией заявляют страны, не желающие помогать Украине противодействовать агрессии РФ. Второй тип посредников равноудаленные или равноприближенные и к Украине, и к РФ странами.

"Что касается заявлений о посредничестве. Ну мы слышим их с первых дней войны и у них обычно две природы", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, об этом говорят те страны, которые не хотят помогать Украине противодействовать агрессии РФ, прикрываясь мирным посредничеством. Это такое у них оправдание, чтобы ничего не делать. Также есть второй тип стран, а именно равноудаленные или равноприближенные и в Украину, и в РФ, которые пытаются такими заявлениями сохранять баланс.

"Но чем дальше идет война, чем больше преступлений совершает Россия, тем меньше становится это пространство для маневра на тему посредничества или нейтральности. Потому что в конце концов нужно выбирать сторону", - добавил министр.