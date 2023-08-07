Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США передати Україні ATACMS

"Дмитро Кулеба провів переговори з Ентоні Блінкеном, висловив вдячність США за вже надану військову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також Кулеба закликав надати ATACMS для посилення далекобійних спроможностей України.

Про що ще він говорив із Блінкеном

Кулеба розповів, що вони також обговорили подальші кроки з розширення глобальної підтримки "формули миру" і рішення щодо розширення експорту зерна.

Блінкен розповів, що він обговорив із Кулебою результати зустрічі в Саудівській Аравії, а також контрнаступ ЗСУ.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Минулого року Україна стала закликати Сполучені Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм українські військові змогли б завдавати удари по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння у нашої країни вже є реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезазначених ракет.