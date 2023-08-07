Кулеба в разговоре с Блинкеном призвал США передать Украине ATACMS

"Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Кулеба призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины.

О чем еще он говорил с Блинкеном

Кулеба рассказал, что они также обсудили дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки "формулы мира" и решение по расширению экспорта зерна.

Блинкен рассказал, что он обсудил с Кулебой результаты встречи в Саудовской Аравии, а также контрнаступление ВСУ.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В прошлом году Украина стала призывать Соединенные Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им украинские военные смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.