Кулеба розкритикував інтерв'ю з Путіним: те саме, що дати слово Гітлеру в 1944 році

"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він наносить удар по Харкову, вбиваючи сім людей", - заявив Кулеба.

Міністр наголосив, що російського диктатора треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню.

"Давати інтерв'ю Путіну у 2024 році - це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році", - додав Кулеба.

Інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією.

Зокрема, однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна у початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

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