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Кулеба раскритиковал интервью с Путиным: то же, что дать слово Гитлеру в 1944 году

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Цивилизованный мир не должен распространять безумную пропаганду геноцида российского диктатора Владимира Путина, в то время как его армия продолжает убивать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что российского диктатора надо победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь.

"Давать интервью Путину в 2024 году - это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году", - добавил Кулеба.

Интервью Путина

Напомним, сегодня, 9 февраля, в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

В интервью российский диктатор отметился чередой скандальных заявлений, а также снова пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией.

В частности, одним из самых скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновна в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины