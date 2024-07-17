Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
Росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття малайзійського лайнера MH17 над Донбасом. До відповідальності повинен бути притягнутий увесь командний склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у коментарі South China Morning Post.
Глава МЗС зробив заяву до десятих роковин катастрофи MH17.
"Довічне ув'язнення винних у цьому злочині є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав Кулеба.
МЗС України наполягає, що до відповідальності мають бути притягнуті не лише ті, хто здійснив запуск ракети, а й увесь командний склад.
"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду та ідентифікував винних. Але я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних", - додав український міністр.
Катастрофа рейсу МН17
17 липня 2014 року в небі над Донбасом бойовиками так званої "ДНР" був збитий пасажирський лайнер рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.
Boeing був збитий ракетою, запущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук". Комплекс належав 53-й російській зенітно-ракетній бригаді. Вона дислокувалася у Курську, але була направлена на територію України, де сепаратисти та бойовики використовували ЗРК проти ЗСУ.
Внаслідок дій бойовиків загинули 298 осіб. Більшість жертв - громадяни Нідерландів. Також загинули громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.
У листопаді 2022 року окружний суд Гааги оголосив вирок у справі про збитий на Донбасі літак. Трьох фігурантів справи визнали винними та призначили довічне ув'язнення.
Що відомо про трагедію на Донбасі, які сталася 10 років тому - у матеріалі РБК-Україна.
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