Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності

Росії не вдасться уникнути відповідальності за збиття малайзійського лайнера MH17 над Донбасом. До відповідальності повинен бути притягнутий увесь командний склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у коментарі South China Morning Post.

Глава МЗС зробив заяву до десятих роковин катастрофи MH17.

"Довічне ув'язнення винних у цьому злочині є доказом того, що Росії не вдасться уникнути відповідальності. Рано чи пізно ті, хто почав цю трагедію, теж повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав Кулеба.

МЗС України наполягає, що до відповідальності мають бути притягнуті не лише ті, хто здійснив запуск ракети, а й увесь командний склад.

"Правосуддя відбулося, принаймні частково, голландським судом, який встановив правду та ідентифікував винних. Але я думаю, що навіть це не повністю вгамувало біль рідних", - додав український міністр.