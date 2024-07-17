Кулеба в годовщину катастрофы MH17: России не удастся избежать ответственности

России не удастся избежать ответственности за сбитие малайзийского лайнера MH17 над Донбассом. К ответственности должен быть привлечен весь командный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в комментарии South China Morning Post.

Глава МИД сделал заявление к десятой годовщине катастрофы MH17. "Пожизненное заключение виновных в этом преступлении является доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно начавшие эту трагедию тоже должны быть привлечены к ответственности", - сказал Кулеба. МИД Украины настаивает, что к ответственности должны быть привлечены не только совершившие запуск ракеты, но и весь командный состав. "Правосудие состоялось, по крайней мере, частично, голландским судом, который установил правду и идентифицировал виновных. Но я думаю, что даже это не полностью успокоило боль родных", - добавил украинский министр.