Кулеба о репрессиях в Крыму: такие действия России подтверждают моральное поражение Москвы

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра во время выступления в Раде .

"Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы - поражение ее дипломатии", - заявил Кулеба.

По его словам, сегодня Россия системно нарушает права человека в Крыму. Российской силовики проводят незаконные обыски, задерживают членов крымскотатарской общины и активистов.

Напомним, на днях в оккупированном Крыму состоялась серия задержаний крымских татар. Их обвинили в том, что они якобы устроили диверсии на газопроводе.

Так, 3-4 сентября были задержаны заместитель председателя Меджлиса и еще четыре крымские татары. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.