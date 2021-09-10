RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про репресії в Криму: такі дії Росії підтверджують моральну поразку Москви

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував репресії в Криму. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра під час виступу в Раді.

За його словами, сьогодні Росія системно порушує права людини в Криму. Російській силовики проводять незаконні обшуки, ув’язнюють членів кримськотатарської громади та активістів.

"Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи - поразку її дипломатії", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, днями в окупованому Криму сталась серія затримань кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони нібито влаштували диверсії на газопроводі.

Так, 3-4 вересня були затримані заступник голови Меджлісу і ще чотири кримські татари. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба