Кулеба про репресії в Криму: такі дії Росії підтверджують моральну поразку Москви

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував репресії в Криму. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра під час виступу в Раді.
За його словами, сьогодні Росія системно порушує права людини в Криму. Російській силовики проводять незаконні обшуки, ув’язнюють членів кримськотатарської громади та активістів.
"Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи - поразку її дипломатії", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, днями в окупованому Криму сталась серія затримань кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони нібито влаштували диверсії на газопроводі.
Так, 3-4 вересня були затримані заступник голови Меджлісу і ще чотири кримські татари. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.