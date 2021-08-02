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Кулеба о разрыве связей Украины и России: неважно, что думает Путин

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью для издания Foreign Affairs. В ней он написал, что мнение президента РФ Владимира Путина относительно разрыва связей Украины и России неважно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на перевод этой статьи на сайте МИД Украины.

По словам министра, США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в отношении региона, которая будет предусматривать особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

"В Украине и где-то еще дальнейший разрыв связей с Москвой будет продолжаться независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение", - написал он.

Напомним, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Владимир Зеленский заявил, что завидует, что у президента РФ есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые моменты из статьи.

Вместе с тем, Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине.

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Владимир ПутинДмитрий Кулеба