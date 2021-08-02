Кулеба про розрив зв'язків України та Росії: байдуже, що думає Путін

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав статтю для видання Foreign Affairs. В ній він написав, що думка президента РФ Володимира Путіна щодо розриву зв'язків України та Росії неважлива.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на переклад цієї статті на сайті МЗС України .

"В Україні та деінде подальший розрив зв’язків із Москвою триватиме незалежно від того, що думає про це Владімір Путін чи його оточення", - написав він.

За словами міністра, США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

Нагадаємо, Путін написав статтю про Україну, вказавши, що українці та росіяни ніби-то "один народ".

Володимир Зеленський заявив, що заздрить, що у президента РФ є час, щоб писати такі об'ємні матеріали про України. Він запропонував обговорити під час зустрічі деякі речі зі статті.

Разом з тим, Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну.