Кулеба о разрыве дипломатических отношений с Россией: отвечает интересам Украины

"Мы проанализировали все последствия и сценарии развития событий при принятии такого решения (разрыву дипотношений с РФ - ред.). Пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - сказал Кулеба.

Глава МИД не назвал дату разрыва дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что как только президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение, то о нем сразу стане известно.

"И это будет означать разрыв отношений (с Россией - ред.)", - добавил Кулеба.