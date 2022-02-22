Кулеба про розрив дипломатичних відносин з Росією: відповідає інтересам України

"Ми проаналізували всі наслідки і сценарії розвитку подій при прийнятті такого рішення (розриву дипвідносин з РФ - ред.). Дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України", - сказав Кулеба.

Глава МЗС не назвав дату розриву дипломатичних відносин з Росією. Він зазначив, що як тільки президент України Володимир Зеленський прийме таке рішення, то про нього відразу стане відомо.

"І це означатиме розрив відносин (з Росією - ред.)", - додав Кулеба.