Кулеба про розрив дипломатичних відносин з Росією: відповідає інтересам України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що розрив дипломатичних відносин з Росією відповідає інтересам України. За його словами, всі наслідки такого рішення вже проаналізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.
"Ми проаналізували всі наслідки і сценарії розвитку подій при прийнятті такого рішення (розриву дипвідносин з РФ - ред.). Дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України", - сказав Кулеба.
Глава МЗС не назвав дату розриву дипломатичних відносин з Росією. Він зазначив, що як тільки президент України Володимир Зеленський прийме таке рішення, то про нього відразу стане відомо.
"І це означатиме розрив відносин (з Росією - ред.)", - додав Кулеба.
Нагадавши, 21 лютого президент РФ Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума і Совфед Росії ратифікували це рішення.
Відзначити, США назвали визнання Росією "ЛДНР" неспровокованою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України.