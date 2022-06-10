Кулеба после разговора с Трасс: ждем новых санкций против РФ от Британии
Украина ожидает нового пакета санкции против России за ее вторжение в Украину от правительства Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.
Кулеба и глава британского МИД Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали усиление давления на Россию.
"Я с нетерпением жду следующего раунда санкций Британии. Мы также согласились, что никто в мире не имеет права уставать от этой войны, пока Украина не победит", - пишет Кулеба.
Главы МИД также решительно осудили фиктивный "суд" над военнопленными в оккупированном Россией Донецке.
"Они являются комбатантами и защищены международным гуманитарным правом, требующим соответствующего отношения. Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить их освобождение", - написал Кулеба.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину с рабочим визитом.
Он пообещал продолжить усиливать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.