Кулеба после разговора с Трасс: ждем новых санкций против РФ от Британии

Украина ожидает нового пакета санкции против России за ее вторжение в Украину от правительства Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Кулеба и глава британского МИД Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали усиление давления на Россию.

"Я с нетерпением жду следующего раунда санкций Британии. Мы также согласились, что никто в мире не имеет права уставать от этой войны, пока Украина не победит", - пишет Кулеба.

Главы МИД также решительно осудили фиктивный "суд" над военнопленными в оккупированном Россией Донецке.

"Они являются комбатантами и защищены международным гуманитарным правом, требующим соответствующего отношения. Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить их освобождение", - написал Кулеба.