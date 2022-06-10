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Кулеба после разговора с Трасс: ждем новых санкций против РФ от Британии

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Украина, Пятница 10 июня 2022 21:12
Кулеба после разговора с Трасс: ждем новых санкций против РФ от Британии Фото: флаг Великобритании (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина ожидает нового пакета санкции против России за ее вторжение в Украину от правительства Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Кулеба и глава британского МИД Лиз Трасс во время телефонного разговора скоординировали усиление давления на Россию.

"Я с нетерпением жду следующего раунда санкций Британии. Мы также согласились, что никто в мире не имеет права уставать от этой войны, пока Украина не победит", - пишет Кулеба.

Главы МИД также решительно осудили фиктивный "суд" над военнопленными в оккупированном Россией Донецке.

"Они являются комбатантами и защищены международным гуманитарным правом, требующим соответствующего отношения. Мы продолжаем совместно работать над тем, чтобы обеспечить их освобождение", - написал Кулеба.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину с рабочим визитом.

Он пообещал продолжить усиливать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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