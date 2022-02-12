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Кулеба после разговора с Блинкеном: США предоставят Украине экономическую поддержку

Автор: Наталья Скороход

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США предоставят Украине не только военную, но и экономическую поддержку. Об этом он сказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба сообщил, что провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России.

"Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку", - уточнил Кулеба.

Он напомнил Кремлю, что Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям в случае угрозы.

"РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", - написал Кулеба.

Напомним, что президент США обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям в случае вторжения России в Украину.

Также сообщалось, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против России. Это подтвердил Боррель в разговоре с Кулебой.

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