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Байден обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям против РФ

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США, Пятница 11 февраля 2022 23:37
Байден обсудил с трансатлантическими лидерами готовность к санкциям против РФ Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с трансатлантическими лидерами. Стороны обсудили возможное вторжение России в Украину и готовность к санкциям против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Лидеры выразили обеспокоенность наращиванием Россией военных сил вокруг Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили желание найти дипломатическое решение кризиса и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

"Лидеры согласились с важностью скоординированных усилий по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая их готовность наложить на Россию масштабные последствия и серьезные экономические издержки, если она решит пойти на военную эскалацию, и продолжать укреплять оборонительную позицию на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Также лидеры обязались продолжать тесные консультации по этому вопросу, включая работу с НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН и через них.

В разговоре с Байденом приняли участие приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, что премьер-министр Японии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он говорил с Блинкеном.

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