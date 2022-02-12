Кулеба після розмови з Блінкеном: США нададуть Україні економічну підтримку

Кулеба повідомив, що провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії.

"Крім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку", - уточнив Кулеба.

Він нагадав Кремлю, що Україна та її партнери готові до рішучих дій у разі загрози.

"РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави", - написав Кулеба.