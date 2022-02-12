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Кулеба після розмови з Блінкеном: США нададуть Україні економічну підтримку

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США нададуть Україні не тільки військову, а й економічну підтримку. Про це він сказав міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Кулеба повідомив, що провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії.

"Крім допомоги безпеки США надасть Україні посилену економічну підтримку", - уточнив Кулеба.

Він нагадав Кремлю, що Україна та її партнери готові до рішучих дій у разі загрози.

"РФ не повинна сумніватися: Україна та її партнери готові до рішучих дій щодо захисту нашої держави", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що президент США обговорив з трансатлантичними лідерами готовність до санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Також повідомлялося, що Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Це підтвердив Боррель у розмові з Кулебою.

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