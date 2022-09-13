Кулеба рассказал, в чем состоят нынешние цели РФ в отношении Украины

Он подчеркнул, что Россия хочет полной перезагрузки Украины тем или иным способом.

"Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен иметь никаких сомнений насчет конечных целей России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что какие-либо уступки, в том числе внесение правок в Конституцию Украины или статус российского языка, ничего не остановят.

"И, кстати, это ситуация, которую мы тоже объясняем нашим партнерам: если вы думаете, что придете к России, поклонитесь и скажете, что "мы готовы там раз-два-три, только качайте нам газ по дешевой цене", то вы ошибаетесь, потому что это тоже Россию не остановит", - рассказал он.

Министр напомним, что Россия уже не раз продемонстрировала, что ей нельзя доверять.

"Но еще раз подчеркну, что цель России - когда я говорю о перезагрузке - я имею в виду, что Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России", - добавил Кулеба.