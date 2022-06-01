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Кулеба рассказал о "сигналах" из НАТО из-за критики со стороны Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил определенные "сигналы" из НАТО из-за критики со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Мне начали поступать сигналы из НАТО, что надо смягчить позицию. Что не надо говорить, что НАТО разочаровало или ничего не сделало, и тому подобное. И объясняют это тем, что, мол, мы же движемся к саммиту, то зачем же вы создаете такой негативный фон для саммита", - рассказал сам министр в интервью телемарафона.

В то же время, по словам Кулебы, в проекте новой стратегии НАТО, которую планируют принять на саммите в Мадриде, нет ни одного мощного решения по Украине, несмотря на то, что сейчас именно Украина сдерживает российскую агрессию.

"То как вы тогда к Украине предъявляете претензии, если вы, даже готовясь к саммиту, не способны написать что-то на бумаге, не то чтобы что-то сделать", - подчеркнул глава МИД.

Как добавил Кулеба, украинская сторона ожидает от НАТО того, что на саммите Альянс займет мощную позицию по поводу Украины.

Напомним, несколько дней назад, выступая на форуме в Давосе, Кулеба упрекнул НАТО за бездействие во время войны в Украине.

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Дмитрий КулебаНАТОВойна России против Украины