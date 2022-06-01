Кулеба розповів про "сигнали" з НАТО через критику з боку України

"Мені почали надходити сигнали з НАТО, що треба пом'якшити позицію. Що не треба говорити, що НАТО розчарувало чи нічого не зробило, і тому подібне. І пояснюють це тим, що, мовляв, ми ж рухаємося до саміту, то навіщо ж ви створюєте таке негативне тло для саміту", - розповів сам міністр в інтерв'ю телемарафону.

Водночас, за словами Кулеби, у проекті нової стратегії НАТО, яку планують ухвалити на саміті в Мадриді, немає жодного потужного рішення щодо України, попри те, що зараз саме Україна стримує російську агресію.

"То як ви тоді до України висуваєте претензії, якщо ви, навіть готуючись до саміту, не здатні написати щось на папері, не те щоб щось зробити", - наголосив глава МЗС.

Як додав Кулеба, наразі українська сторона очікує від НАТО того, що на саміті Альянс займе потужну позицію з приводу України.