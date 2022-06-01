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Кулеба розповів про "сигнали" з НАТО через критику з боку України

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав певні "сигнали" з НАТО через критику з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Мені почали надходити сигнали з НАТО, що треба пом'якшити позицію. Що не треба говорити, що НАТО розчарувало чи нічого не зробило, і тому подібне. І пояснюють це тим, що, мовляв, ми ж рухаємося до саміту, то навіщо ж ви створюєте таке негативне тло для саміту", - розповів сам міністр в інтерв'ю телемарафону.

Водночас, за словами Кулеби, у проекті нової стратегії НАТО, яку планують ухвалити на саміті в Мадриді, немає жодного потужного рішення щодо України, попри те, що зараз саме Україна стримує російську агресію.

"То як ви тоді до України висуваєте претензії, якщо ви, навіть готуючись до саміту, не здатні написати щось на папері, не те щоб щось зробити", - наголосив глава МЗС.

Як додав Кулеба, наразі українська сторона очікує від НАТО того, що на саміті Альянс займе потужну позицію з приводу України.

Нагадаємо, декілька днів тому, виступаючи на форумі в Давосі, Кулеба дорікнув НАТО за бездіяльність під час війни в Україні.

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Дмитро КулебаНАТОВійна Росії проти України