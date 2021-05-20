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Кулеба рассказал, как Россия может ответить Украине на дело против Медведчука

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 17:51
Кулеба рассказал, как Россия может ответить Украине на дело против Медведчука Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия учтет ситуацию с нардепом Виктором Медведчуком в своей стратегии в отношении Украины. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что ответ Кремля будет незамедлительным.

Об этом министр сказал в эфире программы "Радио НВ".

"Безусловно, ввиду отношения Путина к Медведчуку, это уголовное дело не останется незамеченным в Кремле, но я бы не ожидал каких-то немедленных действий в ответ. Впрочем, учет этого фактора будет в стратегии России по Украине, здесь я сомнений не имею", - сказал он.

Как отметил глава МИД, риски от дела против Медведчука разнообразные, но он уверен, что это не скажется на предстоящей встрече президентов России и Украины.

"От точечного донимающего удара в ответ, до учета этого в рамках военной эскалации, которая продолжается. Я не думаю, что дело Медведчука помешает этой встрече. Она зарождается очень тяжело, но мы готовы к разговору", - добавил министр.

Напомним, нардепу Медведчуку в Украине выдвинули подозрение в государственной измене по трем эпизодам. В прошлый четверг суд отправил Медведчука под домашний арест.

Как заявляла сторона обвинения, в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет за решеткой.

Российский президент уже отреагировал на дело в отношении Медведчука, назвав его арест "зачисткой политического поля" в Украине.

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