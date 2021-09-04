Кулеба рассказал, поднимали ли в США вопрос назначения нового посла в Украине
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
На днях состоялся визит украинской делегации в Вашинтон. Во время него речь не шла о назначении нового посла США в Украине.
Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.
Он кратко ответил на вопрос, поднимался ли вопрос о назначении нового посла США в Украине.
"Не поднималось", - сказал Кулеба, не добавив никаких уточнений.
Ранее стало известно, что США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.