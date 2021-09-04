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Кулеба рассказал, поднимали ли в США вопрос назначения нового посла в Украине

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 12:16
Кулеба рассказал, поднимали ли в США вопрос назначения нового посла в Украине Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

На днях состоялся визит украинской делегации в Вашинтон. Во время него речь не шла о назначении нового посла США в Украине.

Об этом глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

Он кратко ответил на вопрос, поднимался ли вопрос о назначении нового посла США в Украине.

"Не поднималось", - сказал Кулеба, не добавив никаких уточнений.

Ранее стало известно, что США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

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