ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу, - Кент

Новина українською →
Киев, Пятница 03 сентября 2021 17:45
США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу, - Кент Фото: Джордж Кент (synod.ugcc.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Вашингтон продолжит противодействовать России, в том числе в вопросе использования Москвой энергоносителей в качестве оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу "Дом" заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента.

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности назначения спецпредставителя Госдепа по Донбассу.

Он добавил, что одно из обязательств США перед Украиной - противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока-2".

"Помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие", - уточнил Кент.

Напомним, ранее США и Украина заявили о готовности выступать против газопровода "Северный поток-2", поскольку этот проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Донбасс
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин