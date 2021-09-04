Кулеба розповів, чи піднімали в США питання призначення нового посла в Україні
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Днями відбувся візит української делегації в Вашинтон. Під час нього не йшлося про призначення нового посла США в Україні.
Про це глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він стисло відповів на питання, чи піднімалось питання щодо призначення нового посла США в Україні.
"Не піднімалося", - сказав Кулеба, не додавши жодних уточнень.
Раніше стало відомо, що США не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.