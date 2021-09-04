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Кулеба розповів, чи піднімали в США питання призначення нового посла в Україні

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Субота 04 вересня 2021 12:16
Кулеба розповів, чи піднімали в США питання призначення нового посла в Україні Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Днями відбувся візит української делегації в Вашинтон. Під час нього не йшлося про призначення нового посла США в Україні.

Про це глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він стисло відповів на питання, чи піднімалось питання щодо призначення нового посла США в Україні.

"Не піднімалося", - сказав Кулеба, не додавши жодних уточнень.

Раніше стало відомо, що США не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба
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