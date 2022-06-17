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Кулеба рассказал, когда наступит ключевой момент в боях на Донбассе

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 17:32
Кулеба рассказал, когда наступит ключевой момент в боях на Донбассе Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина должна как можно быстрее получить достаточно тяжелого вооружения от Запада. Это поможет переломить ситуацию на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, успехи Кремля и "громкие заголовки" - ограничены и являются последствиями высоких российских потерь.

"Ключевой момент наступит, когда наши вооруженные силы с помощью предоставленных Западом систем залпового огня уничтожат русскую артиллерию, переломив ситуацию в пользу Украины по всей линии фронта. После этого наши войска будут стремиться отвоевывать куски земли, заставляя русских отступать то там, то здесь",- заметил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оружие от союзников поможет Украине вернуть Крым.

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