Кулеба розповів, коли настане ключовий момент у боях на Донбасі
Україна повинна якнайшвидше отримати достатньо важкого озброєння від Заходу. Це допоможе переломити ситуацію на Донбасі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.
Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, успіхи Кремля й "гучні заголовки" - обмежені й є наслідками високих російських втрат.
"Ключовий момент настане, коли наші збройні сили за допомогою наданих Заходом систем залпового вогню знищать російську артилерію, переломивши ситуацію на користь України на всій лінії фронту. Після цього наші війська прагнутимуть відвойовувати шматки землі, змушуючи росіян відступати то там, то тут", - зауважив Кулеба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, зброя від союзників допоможе Україні також повернути й Крим.
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