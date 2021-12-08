Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов. По его словам, их планируется потратить на здравоохранение и чистую энергетику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.
"Завершили в Лондоне подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании", - написал министр.
Кулеба поблагодарил британских партнеров за решения, которые доказывают, что Киев и Лондон - близкие союзники.
"Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увеличении финансовой поддержки со стороны Британии. Глава государства уточнил, что Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).