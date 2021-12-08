Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів. За його словами, їх планується витратити на охорону здоров'я та чисту енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.
"Завершили в Лондоні підготовче засідання діалогу стратегічного партнерства України і Великобританії", - написав міністр.
Кулеба подякував британським партнерам за рішення, які доводять, що Київ і Лондон - близькі союзники.
"Виділені ресурси підуть на проєкти у сфері інфраструктури, охорони здоров'я та чистої енергетики", - додав глава МЗС.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення фінансової підтримки з боку Британії. Глава держави уточнив, що Лондон додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд доларів).