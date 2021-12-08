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Британия дополнительно выделит 1,3 млрд долларов на поддержку Украины, - Зеленский

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Киев, Среда 08 декабря 2021 18:55
Британия дополнительно выделит 1,3 млрд долларов на поддержку Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Глава государства отметил, что на поддержку Украины Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля и безопасность", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что решение о дополнительной финансовой помощи было принято по итогам переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году. В результате общая британская поддержка увеличится до 3,5 млрд фунтов (около 4,5 млрд долларов).

Напомним, вчера, 7 декабря, комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

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