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Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов

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Киев, Среда 08 декабря 2021 20:07
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов. По его словам, их планируется потратить на здравоохранение и чистую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

"Завершили в Лондоне подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании", - написал министр.

Кулеба поблагодарил британских партнеров за решения, которые доказывают, что Киев и Лондон - близкие союзники.

"Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увеличении финансовой поддержки со стороны Британии. Глава государства уточнил, что Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).

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Великобритания Дмитрий Кулеба
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Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
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