Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов. По его словам, их планируется потратить на здравоохранение и чистую энергетику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.
"Завершили в Лондоне подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании", - написал министр.
Кулеба поблагодарил британских партнеров за решения, которые доказывают, что Киев и Лондон - близкие союзники.
"Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увеличении финансовой поддержки со стороны Британии. Глава государства уточнил, что Лондон дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,3 млрд долларов).