Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, куди підуть виділені Британією 1,3 млрд доларів. За його словами, їх планується витратити на охорону здоров'я та чисту енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.
"Завершили в Лондоні підготовче засідання діалогу стратегічного партнерства України і Великобританії", - написав міністр.
Кулеба подякував британським партнерам за рішення, які доводять, що Київ і Лондон - близькі союзники.
"Виділені ресурси підуть на проєкти у сфері інфраструктури, охорони здоров'я та чистої енергетики", - додав глава МЗС.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення фінансової підтримки з боку Британії. Глава держави уточнив, що Лондон додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,3 млрд доларів).