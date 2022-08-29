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Кулеба рассказал, какую военную помощь ожидает Украина от Швеции

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина требует от Швеции ракет класса воздух-воздух Archer и ПВО. Вооружение украинских военных, есть инвестицию в долгосрочную безопасность Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Во время своего визита в Швецию, Кулеба встретился с министром обороны страны.

"Мы проанализировали самые насущные военные потребности Украины вместе с Яном-Улофом Линдом из Министерства обороны Швеции. Archer и системы ПВО-это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Вооружение Украины - это лучшая из возможных инвестиций в долгосрочную безопасность Швеции и Европы", - пишет Кулеба.

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Швеции Ян-Улоф Линд (twitter.com/DmytroKuleba)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба на этой неделе отправился в Швецию и Чехию договариваться об ужесточении санкций против России.

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