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Кулеба рассказал, какое западное вооружение сейчас нужно Украине

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Сейчас Украина больше всего нуждается в крупнокалиберной артиллерии и реактивных системах залпового огня от своих партнеров.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге для украинских журналистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр поблагодарил США и Великобританию за уже принятые решения о передаче Украине соответствующих вооружений, анонсировал аналогичные решения от некоторых других стран, но подчеркнул, что объемы этих поставок все еще критически недостаточны.

"У некоторых партнеров может складываться впечатление, что с оружием у Украины все уже более-менее нормально. На самом деле это не так. Мы все еще видим тотальный перевес России в артиллерии на Донбассе и потому сигналы, которые мы коммуницируем партнерам очень простые: мы благодарны вам за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критично мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о переходе в большое, масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", - сказал Кулеба.

Напомним, Испания хочет поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4.

Кроме того, посол Украины в Софии Виталий Москаленко направил в МИД официальную ноту с просьбой к Болгарии поставить Украине оружие. Однако Украина не получит оружие от Болгарии. Парламент страны отказал в предоставлении военной помощи.

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